İmamoğlu ve eşinin avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi
Silivri Cezaevi'ne tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yılmaz, adliyeye sevk edildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda avukatı Nusret Yılmaz, Trabzon’da gözaltına alındı.
Avukat Nusret Yılmaz’ın İBB’ye yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
Polis nezaretinde Trabzon’dan İstanbul'a getirilen Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri bu sabah tamamlandı.
