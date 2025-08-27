İmamoğlu ve eşinin avukatı Nusret Yılmaz serbest bırakıldı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu'nun avukat Nusret Yılmaz, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda avukatı Nusret Yılmaz, Trabzon’da gözaltına alınmıştı.

Avukat Nusret Yılmaz’ın İBB’ye yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Polis nezaretinde Trabzon’dan İstanbul'a getirilen Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri bu sabah tamamlanmıştı.