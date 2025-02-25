İmamoğlu ve Yavaş'tan Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'a ziyaret

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, tutuklanan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ'ı evinde ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Ümit Özdağ’ın annesi Gönül Özdağ’ı ziyaret ediyor / Ankara #Canlı https://t.co/qA5xZxyoWS — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) February 25, 2025

90 yaşındaki Özdağ'ı ziyaret için gelen Yavaş ve İmamoğlu'nu kapıda Zafer Partisi heyeti karşıladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'daki bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası ile Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma dosyası yetkisizlik nedeniyle de geçtiğimiz günlerde Antalya'ya gönderilmişti.

Ziyaretin ardından konuşan Gönül Özdağ, "Emekli bir hukukçu olarak cüppelerinin önünde ilik olmadığının farkında olan tüm adalet mensuplarına büyük bir saygı duyuyorum ancak, bu süreçte tüm haksızlık ve hukuksuzlukları yapanları bir avukat olarak önce bir gün tecelli edeceğinden emin olduğum adaletin gerçek temsilcilerine sonra da bir anne olarak Allah'a havale ediyorum" dedi.

"KENDİSİNİN TAHLİYE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Mansur Yavaş ise şunları söyledi:

"Hepimizin beklentisi hem de üstelik bir hukukçu olarak tutukluğun bir tedbir olması delilleri karartma ihtimali olmaması nedeniyle mutlaka tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunların iktidara da zarar verdiğini düşünüyoruz ve haksız tutuklama olduğundan da şüphemiz yok. Bir an evvel kendisinin tahliye edilmesini ve hem ailesinin hem de partisinin başına geçmesini ülke içinde kendi taleplerini, dileklerini bir an evvel toplumla paylaşmasını diliyoruz ve kendisine buradan tekrar geçmiş olsun diyoruz."

İMAMOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A DİPLOMA YANITI

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu ise "Üniversitedeki arkadaşlarımı çağırsam miting yapabilirim. Ama adamın birisi tavla oynayacak adam bile bulamaz" dedi.

İmamoğlu şunları söyledi:

Yazık ki haksız, hukuksuz yargılamalar, tutuklamalar, iddianameler, gündemimizin ve günlerimizin normal akışının bir parçası olduğu günler, aylar yaşıyoruz. Çok üzücü. Memleketimizin çok derin sorunların olduğu bir dönemde yargının, siyasetin, iktidarın bir aleti gibi hareket ettiği hususlar hepimizin canını yakmakta, milletimizin huzurunu kaçırmakta. Elbette Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanının hukuksuz bir biçimde tutuklanması sadece o siyasi partinin ya da genel Başkan vekilinin ya da Genel Başkanının konusu değildir ve olamaz. Hepimizin konusudur. Çünkü bu bir demokrasi ve hukuk sorunudur. Bu anlamda biz elbette hem Ümit Özdağ'ın hem Zafer Partisi'nin yanındayız ve bu ülkede siyasetin özgür bir biçimde yapılması ülkemizin kalkınması demektir. bu yönüyle bugün açıkçası buradayım ve kıymetli Genel Başkanın çok saygıdeğer annesi Gönül teyzemizin ellerinden öptük. Hem duasını aldık hem çok güzel önerilerini, tavsiyelerini dinledik. Çok kıymetliydi. kabul ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. ve sağ olsun daha önce Mansur Başkanımızın zaten ziyaret ettiğini biliyordum. Kendisiyle konuştuk ve birlikte ziyaret etme kararı almıştık. Onu da bugün gerçekleştirdik. kendisine de teşekkür ediyorum. tabii bugün bizi ağırlayan değerli Zafer Partisi Genel Başkanvekiline de teşekkür ediyoruz.

"OLUMLU CEVAP ALAMADIK"