İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan hakkında 'casusluk' suçlamasıyla kamu davası açıldı

10,5 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu’nun kampanya direktörü ve danışmanı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün hakkında başlatılan 'siyasal casusluk' soruşturması tamamlandı.

İddianamenin hazırlanmasının ardından 4 isim hakkında kamu davası açıldı. İddianamede İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda; Şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında Siyasal Casusluk suçundan bugün itibarıyla kamu davası açılmıştır."

26 EKİM'DE İFADE VERMİŞLERDİ

Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde "casusluk" soruşturması kapsamında 26 Ekim'de ifade vermişti. Eş zamanlı olarak İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, gazeteci Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın da ifadeleri alınmıştı.

CASUSLUK SUÇLAMASI

Savcılık, 'İstanbul Senin' uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığını ve dark web üzerinden satıldığını iddia ediyor. Savcılık, Ekrem İmamoğlu'nun, "İsrail, PKK ve FETÖ ile bağlantılı olduğu" iddia edilen Hüseyin Gün ile irtibatlı olduğunu da ileri sürüyor.

Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ da 27 Ekim'de tutuklanmış, sonrasında Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendiği TELE1 kanalına kayyum atanmıştı.