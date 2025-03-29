İmamoğlu, yapay zekayla hazırlanan videoyla Maltepe'deki yüz binlere seslendi

İktidarın baskılarına, gözaltı ve tutuklamalara karşı sesini yükseltmek isteyen yurttaşlar bugün Maltepe Miting Alanı’nda bir araya geldi.

Miting sırasında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapay zekayla seslendirilerek video haline getirilen mesajı, miting alanındaki yüz binlere dinletildi.

Kürsüde konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuşmasına ara vererek İmamoğlu'nun mektubu iletti.

İmamoğlu'nun mektubunun bir kısmı video olarak izletildi.

Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere emek veren, destek sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Önce Allah'a olan inancım ve dualarımla, sonra milletime olan bağlılığım, hizmet kararlılığımla yola çıkıyorum. Gücümüzü milletten alarak bu kararlı, meşakkatli ve uzun yolculukta Türkiye'nin tüm muhalefet partileriyle, muhalefetin tüm sivil temsilcileriyle tarihi bir dönemi yaşayacağız. Mertlikle namertliği yeneceğiz. Cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasiyle taçlandıracağız.

'MİLLET HEP BERABER BU KARANLIĞI YIRTIP ATMA İRADESİNDE BİRLEŞMİŞTİR'

Bu yola çıkarken de ifade ettiğim gibi, ben bir makama değil, uzun, zorlu ve tuzaklarla dolu bir mücadeleye talibim. Dün olduğu gibi yarın da sizleri utandırmayacağıma söz veriyorum. Bir avuç insanın siyasi hırsları uğruna daha ne tertipler kurabileceğini, ne kötülükler yapılabileceğini çok iyi biliyorum. Ama hiç korkum yok. Çünkü arkamda, yanımda sizler varsınız. Hiç korkmuyorum. Çünkü aziz milletimiz birleşmiştir. Ayrılık, gayrılık bitmiştir. Millet, zalimin, zulmün karşısında birleşmiştir. Millet hep beraber bu karanlığı yırtıp atma iradesinde birleşmiştir. Millet vicdanda birleşmiştir. Millet adalette birleşmiştir. Millet ortak kader, ortak gelecek arayışında birleşmiştir. Korku duvarları yıkılmıştır, gençler ayaktadır, kadınlar ayaktadır. Bu millet teslim alınmayacağını göstermiştir.

'MİLLETİN VERDİĞİ GÖREVİ CANIM PAHASINA YERİNE GETİRECEĞİM'

İstedikleri kadar beni, bizi hapse atsınlar, yargılasınlar. Millet tüm tuzakları, kumpasları, ezip geçeceğini göstermiştir. Millet, devletin sahibi olduğunu göstermiştir. Ben bu yola çıkarken bir söz verdim, ‘hak yemem, hakkımı da yedirmem’ dedim. ‘Ne olursa olsun, bu milletin hak ettiği güzel günler için mücadeleden bir adım geri atmam’ dedim. Sözümde duracağım, asla geri adım atmayacağım. Milletin verdiği görevi her şart altında canım pahasına yerine getireceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, sizlere yakıştığı gibi dürüstçe, mertçe yarışacağım. Adalet için, huzurlu bir toplum, zengin bir millet olmak için, demokratik bir düzen için, güçlü bir devlet için korkmadan, yılmadan yorulmadan mücadele edeceğim.

'MİLLET BÜYÜKTÜR'

Kendimi önce Allah'a sonra millete emanet ediyorum. İçimdeki memleket sevgisi kadar büyük, uçsuz bucaksız hücremden, avazım çıktığı kadar haykırıyorum, 'millet büyüktür, millet bütün iktidarlardan büyüktür'. Hepinizi sevgiyle, dostlukla, hasretle kucaklıyorum. Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Kalın sağlıcakla."