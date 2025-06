İmamoğlu: Yaptığınız her zulümde millet size daha güçlü bir demokrasi dersi verecek

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, aradaki farkın açıldığını gösteren tarihlere göre seçim sonuçlarını paylaştı ve "Yaptığınız her hukuksuzlukta, her kumpasta, her zulümde, her engellemede millet size daha güçlü bir demokrasi dersi verecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yayımlanan İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Hiç düşünmez misiniz?

31 Mart 2019 👉🏻13 bin fark!

23 Haziran 2019 👉🏻 800 bin fark!

31 Mart 2024 👉🏻 1 milyon fark!

23 Mart 2025 👉🏻 15.5 milyon oy ile Cumhurbaşkanlığı Adaylığı

Yaptığınız her hukuksuzlukta, her kumpasta, her zulümde, her engellemede millet size daha güçlü bir demokrasi dersi verecek.

Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir."