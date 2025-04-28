İmamoğlu: Yargı mensuplarımızın göstereceği onurlu tavır, milletin hafızasında muhafaza edilecektir

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, açıklamasında, "Yüce Türk yargısının bir avuç muhteris tarafından içine düşürüldüğü tarihinin en kötü günlerinden çıkmasını sağlayacak ilk hamle; on binlerce namuslu, onurlu, haysiyetli hakim, savcı ve yüksek yargı mensubunun alacağı adil kararlardır" dedi.

"Ekonomimizi, hayatımızı, umutlarımızı, geleceğimizi derinden sarsan bu hukuksuz sürecin son bulmasının yegane yolu budur" diyen İmamoğlu, "Bir siyasi hırs uğruna açlıkla ve yoksullukla imtihan edilen halkımızın feraha erebilmesinin çaresi budur. Yüce Türk milleti yargı mensuplarımız tarafından bugün gösterilecek onurlu tutum ve tavrı büyük bir minnetle vicdanında, hafızasında sonsuza dek muhafaza edecektir" ifadelerini kullandı.

"Devletin dini adalettir" vurgusu yapan İmamoğlu, "Bizi bir arada tutan, hayata güvenle bakmamızı sağlayan şey adalettir" dedi.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Aziz Milletim; Ülkemizin bereketini, huzurunu ve güven duygusunu yerle bir eden bu kara günlerden bizi çekip çıkaracak olan, başta gençlerimiz olmak üzere bir bütün halinde 86 milyon vatandaşımızın azim ve kararlılığıdır. Asla kararlılığınızdan vazgeçmeyiniz, umudunuzu daima diri tutunuz. Yüce Allah milletimizi ve devletimizi korusun…"