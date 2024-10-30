İmamoğlu: Yargıyı siyaset dizaynı için kullanan aklın gitme vakti gelmiştir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK"ye dönük operasyonlar kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Bursa ziyaretinde halka hitp eden İmamoğlu, "Her sabaha bizi bir krizle uyandırma çabasındalar. Yargıyı siyaset dizaynı için kullanan aklın gitme vakti" ifadelerini kullandı.

"BU İKTİDARIN KURNAZLIKLARINDAN BIKTIK"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyı anımsatan İmamoğlu, "Bir hafta önceden İmralı'dan açılım yapan akıl bugün Esenyurt'ta CHP li ismi gözaltına alıyor. Bu isim üniversitede önemli görevlerde bulunmuş bir isimdir. Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık" dedi.

Yargıyı siyaseti dizayn etmek için kullanan aklın iktidarı bırakma vaktinin geldiğini söyleyen İmamoğlu, "Fakirliği yoksulluğu unutturmak için algı oprasyonu yapıyorlar" şeklinde konuştu.