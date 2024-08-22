İmamoğlu: “Yeni bir süreç var, Sayın Kılıçdaroğlu ile defalarca buluşmayı dilerim”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin, “Ben daha fazla daha sık ve daha gündemde olmasını da dilerim” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı’nın yapımı başlatıldığı tören sonrası gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yapmış olduğu görüşmenin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Bir kere Sayın Kılıçdaroğlu'yla bizim görüşmemiz sürpriz değil. Sonuçta bizim önceki dönem genel başkanımız. Bu muhabbetin içeriği tamamen bir dertleşmedir, sohbettir. Birbirine sevgisi yüksek, saygısı yüksek iki insanın buluşmasıdır. İçeriğin kamuoyuyla paylaşılan birçok gündemle ilgisi yoktur. Muhabbet gayet güzeldi. İki saate yakın sohbet ettik. Evinde olmaktan büyük onur duydum. Bizi ağırlayıp çayını içmekten de Sayın Selvi Hanım'ın da memnun oldum. İnşallah kendisiyle İstanbul'da da buluşmak istediğimizi, açılışlarımıza gelmesi de bizimle birlikte olmasını ve burada kendilerini ağırlamaktan da çok mutlu olacağımı onur duyacağımı ilettim. Sizinle paylaşacağım özeti budur ve inanın özeti olduğu gibi tamamının da anlamı budur. Hiçbir türlü başka bir anlam yüklemeyin lütfen."

"DEVAMI GELECEK Mİ?" SORUSUNA YANIT

İmamoğlu, “Devamı gelecek mi? Genel anlamda bir değerlendirme yapıldı mı” sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Niye gelmesin devamı? Gelmezse yanlış olur. Yani ben Sayın Hikmet Çetin'le sağ olsun çok sık görüşürüz mesela. Sayın Karayalçın'la bazen gündem odaklı konuşuruz. Sayın Altan Öymen ile mümkün olduğu kadar görüşebiliyoruz. Niye Sayın Kılıçdaroğlu'yla devamı olmayacak? Ben daha fazla daha sık ve daha gündemde olmasını da dilerim. Sonuçta biz beraber çalıştık, kader birliği yaptık ve bundan sonra yeni bir dönem var, yeni bir süreç var. Bu sürece de Sayın Kılıçdaroğlu ve onun gibi partimizin büyüklerinin ışık tutması, yön vermesi, tavsiyede bulunması kadarı önemli hususlar yoktur. O bakımdan elbette Sayın Kılıçdaroğlu'yla defalarca buluşmayı dilerim.”