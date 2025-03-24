İmamoğlu yıllar önce seslendirmişti: "Yalan dünya" videosu gündem oldu

Saray talimatlı yargı operasyonu sonrası aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi tutuklanmasına yönelik tepkiler devam ederken, İmamoğlu'nun yıllar önce türkü söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Videoda İmamoğlu, sanatçı İhsan Eş ile birlikte Neşet Ertaş'ın "Yalan Dünya" parçasını seslendiriyor.

2019 yaz aylarında çekilen görüntülerde İmamoğlu’nun performansı beğeni alırken, daha önce de sözleri Pir Sultan Abdal'a ait Sivas Yıldızeli türküsü 'Dostum Dostum’u yine İhsan Eş'in bağlaması eşliğinde seslendirmişti.