İmamoğlu'yla birlikte diploması iptal edilen profesör emekli oldu

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İStanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla birlikte bu yıl diploması iptal edilen isimler arasında yer alan Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın emekli olduğu bildirildi.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamlayan Saybaşılı, yatay geçiş sürecinde ‘usulsüzlük’ iddiasıyla diploması iptal edilen 28 kişiden biriydi.

Kararın ardından bir süre daha görevine devam eden Saybaşılı’nın Galatasaray Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi’ndeki sayfasında artık ‘araştırmacı kurumdan ayrılmıştır’ ibaresi yer alıyor.

Doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ile Fransa’daki Sorbonne Üniversitesi’nde tamamlayan Saybaşılı’nın yerine, Galatasaray Üniversitesi’nin akademik birimler listesine göre, İşletme Fakültesi Bölüm Başkanlığı görevine Prof. Dr. Caner Dinçer getirildi.