İmamoğlu'yla birlikte diploması iptal edilmişti: Sorbonne'dan Prof. Dr. Saybaşılı açıklaması

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bu yıl diploması iptal edilen isimler arasında yer alan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın, Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nden aldığı doktora diplomasının iptali için Türkiye’den ilgili makamlarca Sorbonne yönetimine başvuru yapıldığı iddiaları kamuoyuna yansımıştı.

Daha sonra çıkan haberlerde Sorbonne Üniversitesi yönetiminin bu talebi reddettiği aktarılmış ve konu kamuoyunun gündemine taşınmıştı.

ÜNİVERSİTEYE SORULDU

Cumhuriyet gazetesinden Engin Deniz İpek'in haberine göre ise iddialar üzerine Saybaşılı’nın 1998-2002 yılları arasında İşletme Fakültesi’ni tamamlayarak doktora diploması almaya hak kazandığı Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’ne başvuruldu ve Saybaşılı’nın diploması için herhangi bir iptal talebi olup olmadığı ve üniversitenin bu konu hakkında bir karar verip vermediği soruldu.

Üniversite yönetimi ise yazılı olarak vermiş olduğu cevapta bu sürece ilişkin herhangi bir bilgilerinin bulunmadığını bildirdi.

Sorbonne Üniversitesi, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: