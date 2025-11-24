İmamoğlu, yoğunluk nedeniyle mektup için yeni adres verdi: Yazdıklarınızı okumaya, sizlerle dertleşmeye devam edeceğim

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni mektup adresi açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden açıklama yapan İmamoğlu, "Cezaevinde oluşan büyük yoğunluk gereği mektuplarınızı aşağıdaki adrese bekliyorum. Yazdıklarınızı okumaya, sizlerle dertleşmeye devam edeceğim" dedi.

İmamoğlu, adres olarak Ankara Çankaya'da yer alan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni gösterdi.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Sevgili Mektup Arkadaşlarım;



Bugüne kadar binlerce mektubunuzu okudum. Bana güç ve destek verdiniz. Gönüldaş ve yoldaş oldunuz.



Beni evladınız, kardeşiniz, ağabeyiniz olarak köyünüze, ilçenize, şehrinize hatta dünyanın farklı yerlerindeki evlerinize misafir ettiniz. Her cümleniz bana bunu hissettirdi.



Okuma yazmayı yeni öğrenenlerden,

Bebekleri ve küçük çocukları adına yazan anne-babalardan,

Yeni doğacak bebeklerinin duygularını yazan annelerden muhteşem mektuplar aldım, çok güzel duyguları yaşadım.



Kısacası her kesimden, her yaştan, her bölgeden ve her deneyimden insanımızın; sözlerinin gücü ve kuvvetiyle özgürleştim. Sizden duymaya, öğrenmeye ve çok çalışmaya devam ediyorum.



Farklı hapishanelerde yatan kader mahkumlarından aldığım mektupların yeri ise ayrı.



Cezaevinde oluşan büyük yoğunluk gereği mektuplarınızı aşağıdaki adrese bekliyorum. Yazdıklarınızı okumaya, sizlerle dertleşmeye devam edeceğim.



Sizleri sevgiyle, saygıyla ve hasretle selamlıyorum.



Her şey çok güzel olacak.



📩 Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, Üsküp Sokak, Çankaya / Ankara"