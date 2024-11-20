İmamoğlu’na 'ahmak davası'nı açan savcının görev yeri değişti: Dilan-Engin Polat davasına da baktı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi.

HSK Birinci Dairesince, adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmaları tamamlanarak HSK'nin internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre, adli yargıda 318, idari yargıda ise 14 hakim ve savcı yeni görevlere getirildi.

Yeni atamalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'ahmak davası'nı açan ve Dilan-Engin Polat çiftinin kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı soruşturmayı yürüten savcı Ahmet Çolak'ın da görev yerinin değişmesi dikkati çekti.

Kararnameye göre adli yargıda 318, idari yargıda 14 atama gerçekleşti. Toplam 332 hakim ve savcının ataması gerçekleştirildi. İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev yapan Savcı Ahmet Çolak da bu kapsamda Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.

İmamoğlu, 4 Kasım 2019'da dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine 'ahmak' demesinin ardından "Dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın" demişti.

Ahmet Çolak, bu sözlerin ardından 21 Mayıs 2021'te İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ve "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alanen hakaret" suçlamasıyla dava açmıştı.

Savcı Çolak, Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki soruşturmayı da açan isimdi.