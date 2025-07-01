İmamoğlu’na başka Sağıroğlu’na başka

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma davaya dahi dönüşmeden tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu “Suç örgütü lideri” olarak niteleyen açıklamalar yaparken üç dönem AKP’den Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Sağıroğlu’na başka bir adli tarife uygulandığı ortaya çıktı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli bir savcının masasında, eski Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu hakkında tartışma yaratacak bir dosya bekliyor. 2004’te Doğru Yol Partisi'nden, 2014’te de AKP aday olarak Belediye Başkanlığı’nı kazanan, 2019’da ise İyi Parti’nin adayı karşısında seçimi kaybeden Sağıroğlu hakkında, yapılan suç duyuruları nedeniyle birçok soruşturma yürütülüyor.

DOSYA 10 YILDIR BEKLETİLİYOR

Savcılığın yaklaşık 10 yıl önce, 2016’da açtığı soruşturma dosyasına göre Sağıroğlu’nun, suç örgütü kurma, yaralama, tehdit, Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarını işlediği öne sürülüyor. Ancak soruşturma 10 yıldır ne davaya dönüştürüldü de "kovuşturmaya yer yoktur" kararı verilerek kapatıldı.

MAL VARLIĞINDAKİ ARTIŞ

2018’de açılan bir başka dosya ise Şubat 2025’te kapandı. Bu dosyada ise “İbrahim Sağıroğlu'nun Yomra Belediye Başkanı seçildiği 2004 yılından bu yana kendisi ve birinci derece aile yakınlarının mal varlıklarında aşırı derecede artış olduğu, mal varlıklarındaki bu artışın sebebinin imar notlarında yaptığı değişiklik” olduğu iddia ediliyordu.

“İbrahim Sağıroğlu'nun kendisi ve kardeşlerinin iddia edildiği gibi mal varlıklarında afaki bir artışın olmadığı, dosya kapsamında yapılan incelemede herhangi bir rüşvet suçuna ilişkin suç unsuru tespiti yapılamadığı” belirtilerek dosya kapatıldı.

HAFRİYAT VURGUNU İDDİASI

Sağıroğlu hakkında ayrıca “Hafriyatın kamu alanına dökülmesine izin vererek aile yakınlarına haksız kazanç sağlamak, dökülen hafriyat için döküm bedeli tahsil etmeyerek belediyenin gelirlerinin azalmasına sebep olmak” suçlamasında bulunuldu.

Savcılık bu suçlamaya dair de “Görevi kötüye kullanma suçu oluşmadığından kovuşturmaya yer yoktur” kararı verdi.