İmamoğlu’na çağrı yapmıştı: Tevfik Göksu paylaşımını sildi

Eseneler Belediye Başkanı Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu canlı yayında tartışmaya davet etti ancak sonra davet paylaşımını sildi.

AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu sosyal medyadan yaptığı açıklama ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu canlı yayına davet etti.

“İBB Başkanı bugün bir TV kanalında, benim tamamen İBB’nin resmi belgeleri üzerinden gündeme getirdiğim gerçekler için “yalan söylüyor” demiş” ifadelerini kullanan Göksu, İBB Meclisi’nde konuyu gündeme getirdiğini ancak cevap alamadığını öne sürdü.

Göksu ardından şu daveti yaptı:

“Bu konuları tartışmak için, İBB Başkanını kendi belirleyeceği bir TV kanalında tartışmaya davet ediyorum. Buyursun, nerede, hangi kanalda isterse İstanbulluların karşısına çıkalım!”

Ancak Göksu, ateşli ifadelerle yaptığı bu davetinden vazgeçti ve saat 15.45’teki paylaşımını kaldırdı.