İmamoğlu’ndan 'Ahmak Davası' yorumu: "Umarım yargı, siyasetin malzemesi haline gelmez"

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hapis cezası talebiyle yargılandığı 'Ahmak Davası'na ilişkin konuştu.

İmamoğlu, Türk-İş ve Hak-İş Konfederasyonlarının Genel Başkanlarını, Ankara’da Çankaya’daki genel merkez binalarında ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Türkiye Belediyeler Birliği önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, hapis cezası ile yargılandığı davaya ilişkin davada hızlıca karar çıkmasını temenni ettiklerini söyledi.

"ÜCRETLİ KESİMİN SORUNLARI OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

İmamoğlu, sabah saatlerinde yaptığı ziyaretlerin ilkini, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’a gerçekleştirdi.

Türk-İş’in Türkiye’nin en önemli emek örgütlenmelerinden biri olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Türk-İş’i ziyaret etmek, benim için onur elbette. Türkiye'nin ekonomik zorlukları son süreçte malumunuz. Tabii burada en önemli konu, ücretli kesimin özellikle sıkıntıları, sorunları olduğunun da farkındayız” dedi.

Türk-İş’in bu konuda yoğun bir mücadele verdiğini belirten İmamoğlu, “Tabii bir yanıyla da çalışan kesimin önemli bir hattı da yerel yönetimler. Bu bağlamda yerel yönetimlerin de kendi bir kısım ekonomik sıkıntıları, aslında Türkiye'deki ekonomik daralma, bütün kurum-kuruluşları etkiliyor. Ama bu bağlamda, ülke genelinde de güçlü bir denge kurulması gerekiyor. Bu noktada hem sizlerin kurumsal deneyimi hem bizlerin süreci yönetme konusundaki, şeffaf ve ortak masada, ortak akılla çalışma prensibimiz, umuyorum İstanbul'da sağlıklı sonuçlar versin, Türkiye’ye örnek olsun. Bunun yanı sıra, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak da bir yanıyla toplu iş sözleşmelerinin dengeli bir biçimde yönetilmesini, hizmetin aksamadan sürecin olgunlaşmasının diliyoruz bütün yerel yönetimlerimiz adına. Tabii bir başka husus da elbette ki Türk-İş'i ziyaret etmek, benim için bir gurur vesilesiydi. Tüm sendikalarımız çok kıymetli. Önemli bir endüstriyel ilişkiler hattını oluşturuyorlar. Sizlere nice başarılı görevler diliyorum. Bütün yönetim kurulunuza, bütün çalışma arkadaşlarınıza, emeğe verdiğiniz hizmetten dolayı da ben de bir kamu yöneticisi olarak, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DİSK'E DE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK

İmamoğlu’nun Türk-İş’ten sonraki adresi Hak-İş oldu. Burada Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelen İmamoğlu, İstanbul’da da DİSK Genel Merkezi’ne benzer bir ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

“Emeğin temsilcisi olan konfederasyonların çalışmalarını çok önemsiyorum” diyen İmamoğlu, “Zira ülkemizdeki belki de hak, hukuk kavramının en temel duygusu orada yaşanıyor, orada hissediliyor. Ve bu yönüyle hakkın teslim edilmesi noktasında, tarafların uzlaşma kültürüyle, ortak akılla, şeffaflıkla… Neye ihtiyaç var? Kurumlar nasıl baki kılınabilir? Emeğin içinde olan iş gücünün hakkı, hukuku nasıl korunabilir? Karşılıklı bir kurumsallıkla ele alınmasında çok tarihi, çok mühim görevler yapan kuruluşlarımız konfederasyonlar. Bu bağlamda Hak-İş'in de görevinde, bu sorumluluğunda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"UMARIM HIZLICA KARAR ÇIKAR"

"Türkiye yargı tarihinin bu kadar zemini olmayan utanç verici başka bir dava var mıdır bilmiyorum. Takip ediyoruz istinafın sürecini. Umarım burada yargı adaletli bir karar verir. Milletimize buradan güzel bir mesaj çıkar. Boşu boşuna siyasetin malzemesi haline gelmez. Ülkemizin kazanması için adaletin işlemesi için umarım hızlıca karar çıkar."