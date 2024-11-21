İmamoğlu’ndan Ankara temasları: Milletin iradesine devlet imkanıyla kötülük

Türkiye Belediyeleri Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. İmamoğlu, Ankara’daki temasları kapsamında CHP lideri Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile de bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçen İmamoğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

UMUTLARI AYAĞA KALDIRDIK

İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmesini, “Milletin kaynağını yalnızca millet için harcamakta kararlı iki belediye başkanının görüşmesi” olarak değerlendirdi. Mansur Yavaş’ın ve kendisinin, Mart 2019’daki yerel seçimlerde büyük başarılara imza attığını kaydeden İmamoğlu, “2023’te milletimizin sarsılan hayallerini Mart 2024’te bir kez daha ayağa kaldırdık” ifadesini kullandı.

KARŞIMIZDA ORGANİZE KÖTÜLÜK VAR

Yavaş ile aralarında anlaşmazlıklar olduğu yönündeki iddialarla ilgili de konuşan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siyasi münafıklık yaparak çalışanlara sözümüz yok. Ama milletimizi bilgilendirmek gerekmektedir. Bizim aramızda bir sorun yoktur, yol arkadaşlığı vardır. Yapılan saldırılar tesadüf bulmuyoruz. Bize yönelik saldırıların, topyekun CHP'ye yönelik saldırılar olduğunu görüyoruz. Karşımızdaki organize kötülüktür. Biz davaya hizmet eden, meselelere kişisel bakmayan insanlarız.”

İBB Başkanı İmamoğlu, CHP lideri Özel ile yaptığı görüşmede ise iktidarın kayyum politikasını ve “Vesayetçi düzenini” konuştuklarını söyledi. Halkın gerçek gündeminden kopmadan nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren İmamoğlu, “Belediyelerin iktidarın saldırıları karşısındaki özgüvenli tavrı konuştuk. Bu konuda atacağımız adımları konuştuk” dedi.

ATANANLAR DEĞİL SEÇİLENLER YÖNETMELİ

İmamoğlu, gazetecilerin kayyum atamalarıyla ilgili sorularını ise “Şehirlerimizi iktidarın atadığı şahıslar değil, milletin seçtiği kişiler yönetmelidir. Milletin iradesine karşı devletin imkanlarıyla kötülük yapılıyor” sözleriyle yanıtladı.