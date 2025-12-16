İmamoğlu’ndan CAO açıklaması: "Tarihi bir sorumluluk üstlenecek"

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Partimizin ve kadrolarımızın bu ülkeyi mevcut iktidardan çok daha iyi yöneteceğini milletimize göstereceğiz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu'na ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin (CAO) sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, İmamoğlu, "mevcut iktidardan çok daha iyi yönetme" vurgusu yaptı.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye siyasetine yepyeni bir bakış açısı getirecek önemli bir değişimi yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) ile tarihi bir sorumluluk üstlenecek; Partimizin ve kadrolarımızın bu ülkeyi mevcut iktidardan çok daha iyi yöneteceğini milletimize göstereceğiz. CAO Yürütme ve Koordinasyon Kurullarında görev alan tüm yol arkadaşlarımı en içten dileklerimle tebrik ediyorum."