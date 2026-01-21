İmamoğlu’ndan cezaevinden "emekli" mesajı: “Vatandaşa yine sabır düştü"

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomi ve adalet vurgusu içeren bir mesaj paylaştı. İmamoğlu, iktidarın yıllardır “ekonomide şahlanma” vaadiyle hareket ettiğini belirterek, gelinen noktayı “büyük bir hüsran” olarak niteledi.

En düşük emekli maaşının 20 bin TL olarak açıklanmasına dikkat çeken İmamoğlu, “23 yılın sonunda hâlâ ekonomide şahlanma vaatleri… Vatandaşa yine sabır düştü” ifadelerini kullandı. İktidarın, dünyadaki en büyük ekonomilerden biri olma iddiasıyla yola çıktığını hatırlatan İmamoğlu, bu vaadin toplumda karşılık bulmadığını söyledi.

İmamoğlu'nun mesajının tamamı şöyle:

23 yılın sonunda hala ekonomide şahlanma vaatleri… En düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak açıklandı. Vatandaşa yine sabır düştü. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma vaadiyle iktidar olanlar, hikayelerini büyük bir hüsranla bitirmiştir. Ama hiç kimse umutsuz olmasın. Milletin iktidarında refah, huzur bizleri bekliyor. Yeter ki adalet olsun! Adalet devletin temelidir. Adaleti sağlayınca ekonomimiz işte o zaman şahlanacak.