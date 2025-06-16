İmamoğlu’ndan duruşma sonrası mesaj: Ben de sizi özledim, dayanışmanız için teşekkürler, birlikte kazanacağız

Hakim karşısına çıkan tutuklu CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duruşma sonrası yurttaşların kendisi için söylediği sözlere yanıt verdi.

İmamoğlu, "Ben de sizi özledim, dayanışmanız için teşekkürler, birlikte kazanacağız" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle “Tehdit”, “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret” ve “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamalarıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İmamoğlu duruşma sonrası yurttaşlar tarafından kendisi için söylenen sözlere yanıt verdi.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda şu ifadeler yer verildi:

"Ben de sizi özledim, dayanışmanız için teşekkürler, birlikte kazanacağız."