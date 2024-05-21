İmamoğlu’ndan Erdoğan'ın sözlerine yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil" sözlerine, "Ekonomiyle uğraşsın" ifadeleriyle yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini Roma gezisi üzerinden hedef alan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Anadolu ve Avrupa Yakası Toplu Park Açılış Töreni’ne katılan İBB Başkanı, tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Erdoğan’ın "Belediyelerin görevi, gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil, insanları alkol belasından uzak tutmaya çalışmak olmalıdır" sözlerini sorduğu İmamoğlu, "Ekonomiyle uğraşsın" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün (20 Mayıs) Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunmuş, konuşmasının bir bölümünde İmamoğlu'nun gazetecilerle birlikte katıldığı Roma gezisine tepki göstermişti.

İmamoğlu'nu hedef alan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Kimse kusura bakmasın; belediyelerin görevi, kamusal alanda içkiyi özendirici işler yapmak, gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil, insanları alkol belasından uzak tutmaya çalışmak olmalıdır. Biz bunların hiçbirini masum adımlar olarak değerlendirmiyoruz."