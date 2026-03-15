İmamoğlu’ndan Erdoğan’a seçim çağrılı yanıt: "Var mısın?"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) hedef alan açıklamalarına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt geldi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan’ı seçime çağırdı.

Erdoğan törende yaptığı konuşmada, Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi’nin restorasyonunun 2019 sonrasında ilerlemediğini savunarak İBB yönetimini eleştirmiş ve “2019 sonrası İBB görevini yapamadı” ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu ise Erdoğan’ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Erdoğan’ın eleştirilerini “samimiyetsiz” olarak niteleyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan’ın samimiyetsiz eleştirilerini ve gülünç mazeretlerini tebessümle okudum.

Övgüyle bahsettiğin Topbaş’ı zorla görevden alan sen, 2019’da seçimi uydurduğun gerekçelerle iptal eden sen, 2025’te 19 Mart darbesiyle rakibini tutuklayan sen. Çok kararlıysan hemen İstanbul’da, sonra Türkiye’de karşılıklı seçime gidelim, yarışalım.

Bakalım Türkiye’de, Atatürk’ün emanetlerine, cumhuriyete, demokrasiye, adalete, devlet prensiplerine, 86 milyon yurttaşımızın geleceğine kim sahip çıkıyor?

Kararı milletimiz versin.

Var mısın?"