İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Halktan uzak kalınca böyle oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısına verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP’li belediyeler yönelik eleştirilerini de değerlendirdi.

Türkiye’deki derin ekonomik krize dikkati çeken İmamoğlu, CHP’li belediyelerin sosyal belediyecilik uygulamalarının önemine dikkati çekti.

İmamoğlu, CHP’li belediye başkanlarının ekonomik krizle mücadele eden yurttaşların yaralarını sardığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANI’NA ÖNERİ

CHP’li tüm belediye başkanlarının ekonomik depresyonla mücadele eden yurttaşları sağlıklı tutmaya gayret ettiğini belirten İmamoğlu, “Cumhurbaşkanının bir emekliye, bir öğrenciye ya da çocuğunu kreşe, okula yollayamayan anneyle tartışmasını öneririm” diye konuştu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li belediyelere yönelik eleştirel sözleriyle ilgili, “Haktan uzak kalınca böyle oluyor” değerlendirmesini de yaptı.