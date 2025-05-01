İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın ‘telef’ sözlerine yanıt

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasında söylediği "Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li telef olup gidecek" sözlerine yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın" derken "Beni değil on milyonlarca seçmeni, milleti tehdit ediyorsun" ifadesini kullandı.

Erdoğan'da "Heybende başka ne kaldı" diye soran ve ekonominin durumundan bahsedere asıl 'telef olanın' ekonomi olduğunu belirten İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"EN DEHŞET VERİCİ İTİRAFLARDAN BİRİ"

"Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın! Ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu unutup açıkça bir cumhurbaşkanı adayını 'telef' etmekle tehdit etmişsin. Beni değil on milyonlarca seçmeni, milleti tehdit ediyorsun. Aziz Milletim! Cumhurbaşkanının 'telef oldunuz', 'telef olacaksınız' sözü Türk siyasi tarihinin en dehşet verici itiraflarından birisidir. Erdoğan rakiplerini saf dışı bırakmak için her yolu denediğini, daha da deneyeceğini itiraf etmiştir.

'BİLMEDİĞİMİZ BAŞKA HANGİ YÖNTEMLERİN VAR?'

Seçimi iptal ederek, milli iradeyi yok sayarak, emrine aldığı yargı marifetiyle rakibini hapse atıp 35 yıllık diplomasını iptal ederek, aile fertlerini hapse atarak bizi durduramayacağını gören bu akla şu soruyu sorun: Bilmediğimiz başka hangi yöntemlerin var? Daha ne yapacaksın? Henüz 'heybenden' çıkarmadığın başka ne kaldı?

'TELEF OLAN TÜRK EKONOMİSİDİR'

Aziz Milletim; Telef olan Türk ekonomisidir, iştir, aştır, ekmektir, Telef olan demokrasi ve hukuktur, Telef olan milyonlarca emeklinin, işçinin, memuru , çiftçinin, gencin hayatıdır, Telef olan 'milletin hizmetkarı' diye yola çıkarıp bir kenara atılan Ak Partili kadrolardır, Telef olan her musibete rağmen yıllarca Erdoğan’ı sırtlamış Ak Partili seçmenin umutlarıdır. Bu kötücül aklın yakıp yıkmadığı, canından bezdirmediği, inim inim inletmediği, 'telef etmediği' ne kaldı? Allah’ın izni, milletin desteğiyle ne telef olacağız, ne de kimseyi telef edeceğiz. Ülkeyi bu kötücül akıldan kurtarıp düze çıkaracağız."

Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın!



Ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu unutup açıkça bir cumhurbaşkanı adayını “telef” etmekle tehdit etmişsin.



Beni değil on milyonlarca seçmeni, milleti tehdit ediyorsun.



Aziz Milletim!



Cumhurbaşkanının “telef oldunuz”, “telef olacaksınız”… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 1, 2025

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada hem CHP'nin bir önceki genel başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Ekrem İmamoğlu'ndan bahsetmiş ve "Bunun nefesi 2028'e kadar yetecek mi izleyip göreceğiz. Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesinde daha kaç CHP'li telef olup gidecek?" demişti.