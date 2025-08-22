İmamoğlu’ndan Fatoş Ayık için adalet çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB Medya A.Ş. yöneticisi Fatoş Ayık’ın 154 gündür tutuklu bulunduğunu hatırlatarak adalet çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda İmamoğlu, AKP döneminden bu yana 14 yıldır İBB bünyesinde görev yaptığını belirttiği Ayık'ın disiplinli yaklaşımı ve kamu kurumlarındaki uzun soluklu deneyimiyle öne çıkan başarılı bir yönetici olduğunu vurguladı.

Ayrıca İmamoğlu, Medya A.Ş.’de Satın Alma ve İhale Müdürü olarak görev yaparken Fatoş Ayık'ın hakkında hiçbir suçlama bulunmamasına rağmen tutuklandığını ifade etti.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"14 Yıllık Kurumsal Tecrübe; Fatoş Ayık…

İstanbul doğumlu, Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu ve AK Parti döneminden beri, 14 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapıyor.

Disiplinli yaklaşımı ve kamu kurumlarındaki uzun soluklu deneyimiyle öne çıkan başarılı bir kadın yönetici.

Medya AŞ’de Satın Alma ve İhale Müdürü olarak çalışırken, hakkında hiç bir suçlama dahi yokken tutuklandı.

Fatoş Ayık 154 gündür tutuklu.

HERKES İÇİN

HER YERDE

ÖNCE ADALET!

ÖNCE HÜRRİYET!"