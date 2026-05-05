İmamoğlu’ndan heyete: Kaçıyorsunuz!

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İBB davasında 9’uncu hafta başladı.

Dün görülen 31’inci celse sanık avukatlarıyla mahkeme heyeti arasında yaşanan tartışmalarla başladı.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise salona alkışlarla girdi. İzleyiciler "Başkanım bu hafta her şey daha iyi olacak" diye seslenince İmamoğlu, "Evet daha iyi olacak" diye yanıt verdi.

SOYTEKİN’İN TAHLİYESİNE İTİRAZ

İfadesi öne alınan itirafçı sanık Adem Soytekin’in geçen haftanın son celsesinde tahliye edilmesinin ardından avukatların itirazları sürdü. Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Tora Pekin, talebi olan avukatların taleplerinin dinlenmemesi nedeniyle mahkeme başkanına tepki gösterdi. Duruşma salonunda bulunan diğer avukatlar da mahkeme heyetinin uygulamasına tepki gösterdi.

SALONDAN KAÇIYORSUNUZ!

Tartışmaların ardından mahkeme heyeti salondan çıktı ve duruşmaya ara verildi. Heyet, salonun boşaltılması talimatında bulundu. İmamoğlu, "Salondan çıkmıyorum" dedi ve mahkeme heyetine "Salondan kaçıyorsunuz" diye seslendi.

Salonun boşaltılması talimatına karşı tutuklular salondan ayrılmadı. Jandarmanın tutukluları indirmek istemesine karşı Ekrem İmamoğlu, "Önce beni indirin yaka paça hadi bakalım" dedi. Jandarma basını da dışarı çıkartmak istedi ancak gazeteciler de salonda kalmayı sürdürdü.

YANDAŞ SAVCI KORİDORUNDA

İtirafçı Servet Yıldırım’la röportaj yapan yandaş gazeteci Ferhat Murat, duruşmaya ara verilince hakim ve savcıların bulunduğu koridorda görüldü.

Bunun üzerine avukatlar tepki gösterdi, Kazım Yiğit Akalın "O kısma ben geçemem" dedi. Murat, sosyal medyada paylaşımıyla Aykut Erdoğdu’nun avukatı Tuba Torun’un provokasyon yaptığını ileri sürdü. Bunun üzerine Torun, "Sana dava açacağım. Gel burada konuş" diyerek tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu da yandaş gazeteci Ferhat Murat’ın savcı koridorunda olmasına işaret ederek, "Oradan yalan haber yazıyor" dedi. Avukatlar, savcı-heyet koridorunda olan Ferhat Murat’ın sanıklara parmak salladığını da ifade etti.

Yandaş gazetecinin savcı ve hâkim koridorundan parmak sallaması üzerine avukatlar tutanak tuttu: "Serhat Murat isimli kişi sanıklara ve avukatlara tehditvari biçimde kafa sallamıştır."

Ferhat Murat’ın savcı heyet koridorunda olması ve sanıklara karşı hareketleri nedeniyle avukatlar tutanak tuttu. Ferhat Murat’ın koruması olayı soran gazeteci Ali Macit’e de müdahale etti.

Üstelik Murat, duruşma çıkışında da savcı ve hakimlerin arabalarını park edip içeri girdikleri alandaki otoparktan arabasıyla çıktı.

“YARGILAMA YAPMAK İSTEMİYORLAR”

Yaşananların ardından duruşmanın bugüne ertelendiği açıklanınca İmamoğlu salondan çıkarken, "Ne yazık ki yargı heyeti yargılama yapmak istemiyor. Çünkü yandaş medyayı adliyenin arka tarafına kimsenin giremediği bir yere alıp bizim arkadaşımıza parmak sallamasına müsaade eden bir akıl yargılama yapmak istemiyor algı yapmak istiyor" dedi.

ULUSOY YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKTİ

İBB davasında tutuklu olan ve sağlık durumu kötüleşen eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy da arkadaşlarının kollarında ayakta durabildi.

Ulusoy’un yürümekte zorluk çektiği görüldü. Ulusoy’a yaşatılanlara tepki gösteren eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Engin Ulusoy’un durumunu dile getirin. Morfinle ayakta duruyor. Hastaneye götürmüyorlar. Adam ölüyor, bu zulümdür" dedi.