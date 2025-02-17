İmamoğlu’ndan hodri meydan: Erdoğan’ı mertçe sandığa davet ediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla hakkında istenen 4 yıla kadar hapis cezası talebini, "Beni siyasette devre dışı bırakma çabasını gösteren kişinin adı belli. Sayın Cumhurbaşkanı" sözleriyle değerlendirdi.

İmamoğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Hakkındaki davalara değinen İmamoğlu, "25 yıla kadar hapis, 5 kez siyasi yasak getirilmeye çalışılan kişi olarak diyorum ki bunların hepsinin arkasında sayın Cumhurbaşkanı var. Er meydanında mertçe güreşilir. Demokrasi de öyle bir şeydir. Mertliğe davet ettim defalarca ama tercih başka. Heybeden, turplardan bahseden kendileri. Kasımpaşa mertlik demektir, burada doğup büyümüş birinin buna yakışan şekilde davranmasını diliyorum" diye konuştu.

"İDDİANAME BENİM HİÇ UMURUMDA DEĞİL, VIZ GELİR TIRIS GİDER"

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Milletimizi derinden üzen, yargı sistemimize büyük bir kara leke gibi işlenen zaman dilimini yaşıyoruz. Bu kadar pervasız bir dönemi ülkemiz ilk kez yaşıyor. İddianameyle şu anda beşinci siyaset yasağı süreci... 25 yılı aşan bir hapis cezasıyla yargılanan bir kişi durumundayım. Bırakın iddianameyi kaleme alınacak bir şey değil. Beni siyasette devre dışı bırakma çabasını gösteren kişinin adı belli. Sayın Cumhurbaşkanı.

Arkamda duyduğum en büyük gücün de 86 milyon insanımızın o duygularıdır. İddianame benim hiç umurumda değil, vız gelir tırıs gider. Bahsi geçen konudaki 4 gazeteci dostuma da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasinin olmadığı yerde sermaye de gelmez üretim de olmaz. Milletimize ve geleceğine yazık ediyorsunuz."

BİLİRKİŞİ SORUŞTURMASI Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.



İddianamede, ifadesine yer verilen bilirkişi S.B, İmamoğlu'nun açıklamalarıyla bir anda çeşitli basın yayın organları ile sosyal medyada isminin yayınlandığını, karalama kampanyasına maruz kaldığını iddia etti. Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.İddianamede, ifadesine yer verilen bilirkişi S.B, İmamoğlu'nun açıklamalarıyla bir anda çeşitli basın yayın organları ile sosyal medyada isminin yayınlandığını, karalama kampanyasına maruz kaldığını iddia etti.

CHP'DE ÖN SEÇİM SÜRECİ VE KURULTAY SORUŞTURMASI

CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için örgüt denetiminde yapılacak ön seçime ilişkin de konuşan İmamoğlu, "Ben süreci takip edeceğim, genel başkanımızla istişare içinde olacağım. Günün sonunda Cumaya kadar bir karar oluşturacağız. Bu hafta içinde kararımızı sizinle paylaşırız" dedi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı hakkında başlatılan inceleme ve kurultayın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davaya da değinen İmamoğlu, "Basiretsiz etik olmayan, zemini tamamen çürük, hiçbir sözün hiçbir tavrını muhatap almadım almam. Pırlanta gibi tertemiz yarışmacı bir kurultay geçmiştir. Kavgalar çıkacak dedikleri ortam tamamen centilmence giden bir seçimde, yani toz değecek bir an yaşanmamış bir kurultayın 1..5 sene sonra uydurma laflarla kendine iş arayanlar boşta kalmış insanlardır" şeklinde konuştu.

"Partiye bile göz koydular" diyen İmamoğlu, şöyle konuştu: "Hapse atılan belediye başkanları, genel başkanlar, meclis üyelerinin tek suçu bir kişiye karşı olmak, ona karşı seçimi kazanmak, 20 yıl sonra Türkiye'de birinci parti olmak. Bütün bu süreçleri milletimizin demokrasi aşkına güveniyorum."

"TÜSİAD KONUŞMUŞ, KONUŞACAK"

TÜSİAD'a başlatılan soruşturmaya değinen İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu taciz, bu süreç o kurum ve kuruluşların içinde olan kişilere yapılsa, size, ailenize, kuruluşunuza yapılsa ne yapacaksınız, mutlu mu olacaksınız? Olmayacaksanız siz de ses çıkaracaksınız. O nedenle TÜSİAD konuşmuş, konuşacak. Ben olsam TÜSİAD üyelerinin yerinde konuşurum, hepsi tek tek konuşmalı" dedi.

"KENDİSİNİ MERTÇE MİNDERE, SANDIĞA DAVET EDİYORUM"

İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanotladıktan sonra X hesabından yaptığı paylaşımda da "Hakkımda 25 yıl hapis cezası istenen davaların altında Sayın Cumhurbaşkanının imzası vardır, başkasının değil, kimseyi kandıramazsınız. Kendisini mertçe mindere, sandığa davet ediyorum. Kasımpaşalı gibi davransın, Bizans oyunlarıyla yargı aracılığıyla ayak oyunları yapmayı bıraksın. Bu millet cesur olanı, mert olanı sever" ifadelerini kullandı.