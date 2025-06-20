İmamoğlu’ndan iktidara tepki: "Aile demeden, hukuk demeden bütün kötülükleri yaptınız"

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yaşanan gözaltı ve tutuklamalara ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aile demeden, hukuk demeden bütün kötülükleri yaptınız. Düşman hukukunda sınır tanımadınız, psikolojik işkencede bütün duvarları yıktınız. Savunma hakkımı bile çaldınız, avukatımı sırf mesleğinin gereğini yaptığı için hapse attınız. Allah Büyük, hem bu dünyada Yüce Türk Yargısı önünde hem ahirette Yüce Yaradan’ın huzurunda hesap vereceksiniz. Şunu herkes bilsin ki; ben vatanım için, 86 milyon vatandaşım için, geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için her türlü engellemeye rağmen çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğim. Çünkü; biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam Türk gençliğiyiz. Bugüne dek vazgeçmedik, bundan sonra da asla vazgeçmeyeceğiz."