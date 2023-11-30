İmamoğlu’ndan ittifak açıklaması: Akşener ile işbirliğinin olabileceğini düşünüyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında Akşener'le yaptıkları görüşmeyi anlattı. Akşener'le verimli ve pozitif bir sohbet gerçekleştirdiklerini söyleyen İmamoğlu, "Bu konuşmayı da önemsiyorum ve bir iş birliğinin de olabileceğini düşünüyorum" dedi.

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimin kaybedilmesine ilişkin olarak "Umutların tavan yaptığı noktada seçimi kaybettik. Seçimi kaybettikten hemen sonra derlenip toparlanmanın ve kendine gelişin şart olduğunu ortaya koyacak duyguları veremedik. Biz herhangi bir seçim gibi davranarak o geceyi sıradanlaştırdık. Ben ertesi sabah insanlara seslenmek zorunda hissettim kendimi ve yaptım. Milyonlarca insanın kalbi kırılmıştı" dedi.

'GÖLGE BAŞKAN' ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Ben ortada bir sıkıntı varsa ortak akıl çalışmaları yapmak isteyen ve genel başkanımızla bu yolda yürüyen biriyim. Bizden gürültü ayrışma vs. bekleyenler boşuna bekler.

"AKŞENER GÖRÜŞMESİNİ ÖNEMSİYORUM"

Son söz söylenmeden İstanbul ve Türkiye'nin lehine olacak her şeye açığım. Akşener'le konuşmamızda da verimli ve pozitif bir sohbet yaptık. Son söz söylenene kadar her şey konuşulmalıdır. Ben bu noktada gelin İstanbul'da konuşalım deme hakkına sahip değilim. Ben sadece Sayın Akşener'le iyi niyet dili ile bir konuşma gerçekleştirdim. Bu konuşmayı da önemsiyorum ve bir işbirliğinin de olabileceğini düşünüyorum.

'İŞBİRLİĞİ İÇİN HALA OLUMLU DÜŞÜNÜYORUM'

Ben hayatımda olumsuzluğa yer vermem. Ben hala olumlu düşünüyorum. Toplumsal ittifak zemini zaten oluştu. Biz İstanbul'la ve her yaştan vatandaşımızla muazzam bir işbirliği kurduk."