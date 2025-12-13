İmamoğlu’ndan Kayseri mitingine çağrı: ''Televizyon başında sizlerle olacağım''

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumartesi günü Kayseri’de yapılacak miting öncesi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İmamoğlu, ''Ben de televizyon başında sizlerle olacağım'' ifadelerini kullandı.

"TELEVİZYON BAŞINDA SİZLERLE OLACAĞIM"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, televizyon karşısında mitingi takip edeceğini söyledi İmamoğlu'nun miting çağrısı şu şekilde:

"Yarın Orta Anadolu’nun güzel şehri Kayseri bu bozuk düzene karşı ses çıkarmak için bir araya gelecek. Ben de televizyon başında sizlerle olacağım."