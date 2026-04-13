İmamoğlu’ndan Macaristan yorumu: "Bu zafer sandığın korkudan daha güçlü olduğuna inanan herkesindir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Macaristan seçimlerine dair paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda "Rüzgâr yön değiştiriyor" diyen İmamoğlu, "Bu zafer; sandığın korkudan daha güçlü olduğuna ve adaletin, ne kadar gecikirse geciksin, asla yenilmeyeceğine inanan hepimizindir" ifadelerini kaydetti.

İmamoğlu'nun paylaşımının tamamı şöyle:

"Macaristan korku yerine umudu, otokrasi yerine demokrasiyi seçti. Bu gece Macar halkı Avrupa’ya ve dünyaya bir kez daha hatırlattı: Vatandaşlar özgürlüklerinden vazgeçmeyi reddettiğinde hiçbir baskıcı lider yenilmez değildir.

Silivri’deki bir cezaevi hücresinden, Macar muhalefet lideri Peter Magyar’e ve hukukun üstünlüğünü savunmak için sandık başına giden tüm seçmenlere en içten tebriklerimi gönderiyorum. Bu zafer; sandığın korkudan daha güçlü olduğuna ve adaletin, ne kadar gecikirse geciksin, asla yenilmeyeceğine inanan hepimizindir. İstanbul, Budapeşte’nin yanındadır. Rüzgâr yön değiştiriyor."