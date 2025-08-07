İmamoğlu’ndan Mehmet Murat Çalık tepkisi: “Bu adalet değil, zulümdür”

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ve tutukluluğuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu, geçmişte lösemi tedavisi gören Çalık’ın sağlık sorunlarına rağmen şehir şehir dolaştırıldıktan sonra ailesiyle görüştürülmeden cezaevine konulmasına sert tepki gösterdi. Çalık’ın annesinin hastane kapısında baygınlık geçirmesine rağmen, hiçbir insani hassasiyet gösterilmediğini vurgulayan İmamoğlu, yaşananları "doğrudan zulüm" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan açıklamada İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Böyle zalimlik görülmedi! Geçmişte lösemi tedavisi gören bir insanı, hastane hastane, şehir şehir dolaştırmak, sonra da cezaevine geri göndermek hangi vicdana sığar?

Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, ciddi sağlık sorunlarına rağmen ailesiyle görüştürülmeden, annesi hastane kapısında baygınlık geçirirken apar topar cezaevine geri götürüldü.

Bu tablo, ne hukukla ne insanlıkla bağdaşır. Sağlık durumu endişe verici olan bir insana yapılan muamele adalet değil zulümdür.

Bir bütün olarak ülkenin vicdanını kanattınız.

Yazıklar olsun!”