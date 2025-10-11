İmamoğlu’ndan mesaj alınca tv100’den çıkarılmıştı: İsmail Küçükkaya’dan ilk açıklama

Halk TV’den ayrılarak iktidara yakın tv100’e transfer olan İsmail Küçükkaya, ikinci haftasında programına son verilmesinin ardından ilk mesajını paylaştı.

tv100’e geçtikten sonra ilk program konuğu olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ağırlayan Küçükkaya, son olarak CHP Milletvekili Mustafa Balbay’ı konuk etmişti. Küçükkaya, Balbay’ın tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan getirdiği mesajı paylaşmasının ardından kanaldan çıkarılmıştı. Kanal yönetimi, Küçükkaya ile beraber “Para Manşet” programının sunucusu Ebru Baki’yle de yollarını ayırmıştı.

Küçükkaya, kişisel X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı kısa paylaşımda, ayrılıkla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Denedim. Olmadı. Hayat böyledir. Bazen olmaz. Kimseyi suçlamıyorum. Kendimi de. Herkes iyi niyetliydi.”

Küçükkaya, paylaşımında görsel olarak da Karadağ'daki “Şairler Meydanı”ndan bir fotoğraf tercih etti.

Denedim. Olmadı. Hayat böyledir. Bazen olmaz. Kimseyi suçlamıyorum. Kendimi de. Herkes iyi niyetliydi. pic.twitter.com/U68OFzXNmz — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) October 11, 2025

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

20 Ocak 1972’de Kütahya’nın Simav ilçesinde doğan İsmail Küçükkaya, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur.

Kariyerine 1991 yılında Hürriyet gazetesinde muhabir olarak başlayan Küçükkaya; Sabah, Star ve Akşam gibi gazetelerde çalıştı.

2013’ten 2022’ye kadar FOX TV’de sabah programı “Çalar Saat”i hazırladı, ardından Halk TV’ye geçerek “Yeni Bir Sabah” programını sundu.