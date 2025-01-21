İmamoğlu’ndan Özdağ’ın tutuklanmasına tepki: "Bu akıl millet iradesine yenilecek"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanma kararı ardından paylaşımda bulundu.

Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklama ile Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Herkes bunun yargıya siyasetin müdahalesi olduğunu biliyor. Bu uygulamaların altında imzası olan akıl elbet millet iradesine yenilecek ve o koltuklardan gidecek."