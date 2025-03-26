İmamoğlu’ndan polis şiddeti tepkisi: Adına polis diyemeyeceğim bir grup kendini bilmez kötü muamele yapıyormuş

Tutuklanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye genelinde düzenlenen protestolarda yurttaşlara uygulanan polis şiddetine tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başta İstanbul olmak üzere çok sayıda kentte düzenlenen protestolarda yurttaşların maruz bırakıldığı polis şiddeti ve işkenceye dikkat çekti.

Şiddet uygulayan kolluk kuvvetlerine 'polis' diyemeyeceğini ifade eden İmamoğlu, "Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Çok üzülerek duyuyorum ki; gözaltına alınan pırlanta gibi genç evlatlarımıza adına polis diyemeyeceğim bir grup kendini bilmez kötü muamele yapıyormuş. Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz."