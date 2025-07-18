İmamoğlu’ndan Sazlıdere mesajı: Baraj havzası yok edilemez, suç işliyorsunuz

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Sazlıdere’deki yapılaşmaya dikkat çekti.

İmamoğlu, yapılan işlemlerin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sazlıdere gibi koruma altındaki su havzalarının imara açılması ve barajın dibine kadar binaların dikilmesi, ‘sosyal konut yapıyoruz’ söylemiyle savunuluyor. Bu konutlar satılamaz, baraj havzası yok edilemez. Anayasaya aykırıdır. Suç işliyorsunuz. İstanbul’a ihaneti itiraf edenlerin hâlâ ders almadığını sadece bu tablo bile açıkça gösteriyor.”

İktidarın geçmiş yıllarda da askeri alan statüsünden çıkardığı arazilerin yüzde 90’ını imara açtığını belirterek “Bu alanların tamamına yakınına sosyal konut değil, lüks projeler tasarlandı” ifadesini kullandı.

"SOSYAL KONUT DEĞİL, LÜKS PROJELER TASARLANDI"

İmamoğlu, X’te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sazlıdere'de beton, suyun yerini alıyor! İstanbul’da rant düzeni tam gaz devam ediyor. Şehir içinde boşaltılan askeri alanlara lüks konutlar dikiliyor, şehrin su havzaları ise ‘sosyal konut üretiyoruz’ bahanesiyle talan ediliyor. İktidar, askeri alanlar boşaltılırken ‘yeşil alan olacak’ dedi. İmara açılırsa da ‘sosyal konut yapılacak’ vaadinde bulundu. Ama sözünde durmadı, rant hırsına yenik düştü. Askeri alan statüsünden çıkarılan arazilerin yüzde 90’ı imara açıldı. İmara açılan bu alanların tamamına yakınına sosyal konut değil, lüks projeler tasarlandı. Şimdi ise Sazlıdere gibi koruma altındaki su havzalarının imara açılması ve barajın dibine kadar binaların dikilmesi, ‘sosyal konut yapıyoruz’ söylemiyle savunuluyor. Üstelik İSKİ ve İBB’nin defalarca yaptığı ‘Bu yapılar yasadışı, kaçak’ uyarılarına rağmen... Sadece son 3 ayda bazı yapılar 3 kata ulaştı. Yeni ihaleler açıldı. Bu projelerle birlikte toplam konut sayısı 38 bine, nüfus ise şimdilik 100 bine, toplamda 2 milyona ulaşacak. Bu konutlar satılamaz, baraj havzası yok edilemez. Anayasaya aykırıdır. Suç işliyorsunuz. İstanbul’a ihaneti itiraf edenlerin hâlâ ders almadığını sadece bu tablo bile açıkça gösteriyor. Ama bu düzen böyle gitmeyecek. Hukuk er ya da geç mutlaka işleyecek.”