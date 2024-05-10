İmamoğlu’ndan ‘üst geçit’ tepkisi: Kötü bir tasarım

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na tebrik ziyaretine gitti. Silivri Belediyesi önünde alkışlarla karşılanan İmamoğlu, Balcıoğlu tarafından makam odasında ağırlandı. Balcıoğlu’na çok güvendiklerini vurgulayan İmamoğlu, “Bu 5 yılda, çok özel bir dönemi hep birlikte yaşayacağımıza inanıyorum. Uyumlu bir çalışmanın her ilçeye çok büyük bir faydası var” dedi.

“Son dönemde bir üzüntümü de ifade etmeden geçemeyeceğim” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Çünkü, çok hızlı kararlar alındı. Hiç danışılmadı. Dayanışma içinde olunmadı. Zaten devletimizin belli kurumlarının bu bakış açısı, İstanbul'a çoğu zaman sıkıntı da verebiliyor. Belki ihtiyacı çözen bir kavram olarak bakıyorlar ama D100 karayolunda yapılan üst geçidin aslında Silivri için ne yazık ki çok kötü bir tasarım olduğunun altını çizmem gerekir. Bunun beni ne kadar rahatsız ettiğini bilmenizi isterim. Ama bu aşamadan sonra nasıl iyileştirilir, neler yapılır? Elbette sizin de çok hassasiyetle çalışmanız gerekecek. Evet, bir an için ulaşımı çözdüğü düşünülebilir, ama bu işler kentin ortasından, göbeğinden geçiyorsa hassas düşünülmeli. Bu konuyu da kurumlar arası müzakereyle çözeceğimize inanıyorum.”