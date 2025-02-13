İmamoğlu’nun 3 davası da aynı tarihte görülecek: Adliyeden adliyeye koşturacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 20 Ocak’ta katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle başlatılan 'jet soruşturma' nedeniyle hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

İmamoğlu hakkında, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla da 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, hazırlanan iddianameyi kabul ederken davada ilk duruşma gününü 11 Nisan Cuma olarak belirledi. Ayrıca İmamoğlu’nu dava eden Akın Gürlek, davanın görüleceği 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin eski başkanlarından.

11 NİSAN'DA BÜYÜKÇEKMECE'DE DE DURUŞMASI VAR

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre, İmamoğlu’nun, hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı 2015 yılında şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasıyla “ihaleye fesat karıştırma” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasakla yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması da son olarak 11 Nisan tarihine ertelenmişti. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada son duruşma 8 Ocak’ta yapılırken beraat kararı çıkması beklenen 20 Kasım’daki duruşmada, mütalaa vermesi gereken savcı, duruşmadan bir gün önce rapor alarak izne ayrılmıştı.

'PARA KULELERİ' DAVASI DA 11 NİSAN'DA

11 Nisan’da görülecek bir başka dava da CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kaydedildiği öne sürülen “para sayma” görüntülerine ilişkin açılan dava. 31 Mart yerel seçimlerine doğru ortaya çıkan görüntüler neticesinde, aralarında İmamoğlu’nun ekip arkadaşlarının da bulunduğu 22 kişi, “kanuna aykırı bağış toplamak” iddiasıyla yargılanıyor. İstanbul Adliyesi 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 29 Kasım’daki son duruşmada 11 Nisan tarihine ertelenmişti.

AHMAK DAVASI İKİ YILDIR BEKLİYOR

Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan ve hakkında hapis cezasıyla birlikte siyasi yasak istenen “ahmak davası” ise iki yıldır İstinaf mahkemesinde bekliyor. Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun “Turpun Büyüğü” adlı basın toplantısında ismini kamuoyuyla paylaştığı bilirkişiyle ilgili, İBB başkanı hakkında “bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanın etkilemeye teşebbüs edilmesi” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu, Gürlek’e yönelik sözleriyle ilgili soruşturma ve bilirkişi soruşturmasıyla ilgili 31 Ocak’ta adliyede ifade vermişti.