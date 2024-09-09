İmamoğlu’nun akrabası üsteğmen Ömer Fatih Ayar yaşamını yitirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akrabası üsteğmen Ömer Fatih Ayar yaşamını yitirdi.

Haberi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, PKK mensupları ile yaşanan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Irak’ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda şehit olan Piyade Üsteğmen Fatih Ayar’ın acısını yaşıyoruz. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarımıza da sabırlar diliyorum. Şehidimiz 10 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakip Trabzon Köprübaşı Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacaktır."