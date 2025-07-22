İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu, Murat Çalık’ın annesini ziyaret etti

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu ve kızkardeşi Neslihan Yakupçebioğlu, İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın annesi Gülümser Çalık’ı ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından cezaevinde rahatsızlanan ve hastaneye sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavisine devam ediliyor.

Hastane önünde oğluna camdan baktığı fotoğraflarla gündem olan Mehmet Murat Çalık’ın annesi Gülümser Çalık’ın da hastanedeki bekleyişi sürüyor.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu, İzmir Şehir Hastanesi’ne giderek Gülümser Çalık’ı ziyaret etti.