İmamoğlu’nun annesi Havva İmamoğlu, Murat Çalık’ın annesini ziyaret etti

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu ve kızkardeşi Neslihan Yakupçebioğlu, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın annesi Gülümser Çalık ile bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan, geçmişte iki kez kanser tedavisi gören, lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen, ardından da anjiyo olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, kilo kaybına ve rahatsızlığına rağmen yeniden cezaevine sevkedilmişti.

Hastane önünde oğluna camdan baktığı fotoğraflarla gündem olan Mehmet Murat Çalık’ın annesi Gülümser Çalık ile CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun annesi Havva İmamoğlu ile İzmir’de bir araya geldi. Ziyarete Ekrem İmamoğlu’nun kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu’da eşlik etti.