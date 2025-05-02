İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat: Tutuklu müvekkillerimin ceza davalarını takip etmeyeyim istiyorlar. Ben de vazgeçmeyeceğim

Silivri Cezevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Polat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Güzel ülkemiz; ne yazık ki demokrasi ve hukuk devleti bakımından sorunlarla boğuşmaktadır. Uydurma ve söylentilerden ibaret suç isnatlarından kamuoyu vicdanı rahatsız olunca bundan ders almayanlar; bir de avukatlar masum insanları savunmasın istiyorlar, bu amaçla soruşturma sürecini etkilemek için de yoğun çaba gösteriyorlar. Avukatlar uydurma gerekçelerle gözaltına alınıyor, avukat olduğu dosyada şüpheli hale getiriliyor.

"BEN 37 YILLIK MESLEK HAYATIMI, HAKSIZLIKLARA MÜCADELE ETMEYE HARCADIM"

Anlaşılıyor ki bunlar da yetmiyor; şimdi de lekeleyemediği insanların avukatlarına kara çalmaya sıra gelmiş. Ben 37 yıllık meslek hayatımı, haksızlıklarla mücadele etmeye harcadım. İftiralar karşısında artık maalesef şaşkınlık yaşayamıyorum. Yalan haberlerine karşı, onlarca dosyada müvekkillerimi savunduğum bazı “gazete” ve yayın mecralarının iftiraları için bu sefer yargı önünde kendi hakkımı aramak da varmış… Sanıyorum beni tanıyanlar gibi; ismimi maksatlı bir şekilde haberlerine iliştiren bu “gazete”ler de böyle bir şeyi yapmayacağımı gayet iyi bilmektedir.

"TUTUKLU MÜVEKKİLLERİMİN CEZA DAVALARINI TAKİP ETMEMEYİM İSTİYORLAR"

Ben elbette HTS kayıtlarımla birlikte savcılığa başvuracağım; başkanlık makamına dahi gitmediğimi, “gazete”nin gayet iyi bildiği gibi savcılar da görmüş olacaktır. Haklı olmama rağmen, yargı yoluyla hakkım tesis edilir mi; 37 yıllık bir avukat olarak bunun cevabını ne yazık ki bilemiyorum. Ancak ben sonuna kadar mücadele edeceğim! Bu sabah basına yansıyan; müvekkilim Ekrem İmamoğlu’na iftira eden yayınlara karşı yaptığımız yoğun suç duyurularını, tazminat davalarını, tutuklu müvekkillerimin ceza davalarını takip etmeyeyim istiyorlar. Ben de vazgeçmeyeceğim, tehdit altındaki hiçbir avukat da vazgeçmeyecektir! Hakkımda yalan ve yönlendirici haber yapan yayınlara karşı da yasal başvuru haklarımı kullanmaktan, hukuk ve adalet talep etmekten vazgeçmeyeceğim."