İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan açıkladı: Avukatlar gözaltına alınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel ve avukat Kazım Yiğit Akalın sabah saatlerinde gözaltına alındı.

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ise kendi avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

6 Şubat Depremi’nde yakınlarını kaybeden ailelerin de avukatı olan Koçoğlu’nun, karar sonrası adliyeye gittiği belirtildi. Pehlivan, “Savunma susmayacak” dedi.

"SAVUNMA SUSTURULAMAZ!"

Ongun'un avukatı Serkan Günel, sabah saat 07.00'de sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!"

Günal'ın gözaltı gerekçesine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum!

Savunma susturulamaz!

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar! — Serkan Günel (@serkangunel) April 24, 2025

İMAMOĞLU’NUN AVUKATININ AVUKATINA DA GÖZALTI KARARI

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, kendi avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı olduğunu açıkladı.

Pehlivan konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Avukatım Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı olduğunu öğrendim. Şuan kendisi Adıyaman’da. 6 Şubat Depreminde İsias Otel’de evladını kaybeden 35 ailenin, mağdurun avukatlığını yapıyor. Yiğit, dün benim avukatımdı. Bugün depremde evladını kaybeden ailelerin avukatı. Yarın da adalet arayan kim varsa onun avukatı olmaya devam edecek. Hakkındaki gözaltı kararını öğrendiğinde kaçmadı, saklanmadı, korkmadı. Evlatlarını kaybeden ailelerin avukatlığını yapmak için Adliye’ye gitti. Avukatlar, adaleti ve gerçeği aramaya devam edecekler. Savunma susmayacak."

Avukatım Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı olduğunu öğrendim.



Şuan kendisi Adıyaman’da.



6 Şubat Depreminde İsias Otel’de evladını kaybeden 35 ailenin, mağdurun avukatlığını yapıyor.



Yiğit, dün benim avukatımdı. Bugün depremde evladını kaybeden ailelerin… — Mehmet Pehlivan (@mehmettpehlivan) April 24, 2025

Hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenilen avukat Koçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın vekilimin de yazdığı gibi sabah hakkımda gözaltı kararı olduğunu öğrenerek güne başladım. İBB dosyası sürecinde hem Sayın Genel Sekreter Can Akın Çağlar’ın hem de Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı kıymetli meslektaşım Mehmet Pehlivan’ın avukatlığını yaptım. Değerli meslektaşlarım Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel’le birlikte bana yapılan bu operasyon kabul edilemez. Bizler mesleğimizi icra ediyoruz. Savunma tarih boyu susmadı ve hiçbir zaman da susmayacak. 21’inde Çağlayan’daydım. 22’sinde Antalya Adliyesi’ndeydim. 23’ünde Vatan’da ifadedeydim. Bugün de Adıyaman Adliyesi’ndeyim. Buradan alabilirsiniz ya da bekleyin, ben zaten duruşmam bitince İstanbul’a döneceğim. İfadeye kendim gelirim. Kısacası ben mesleğimi icra ediyorum. Adliye her gün geldiğim yer. Beni çağırsanız zaten gelirdim ben. Bu karara gerek yoktu."