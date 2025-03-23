İmamoğlu’nun avukatı Pehlivan'dan açıklama

Çarşamba gününden bu yana gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, İmamoğlu’nun savcılık ifadelerinin tamamlandığını belirterek, “Bilinmeli ki fısıltılardan, ezber sözlerden, senaryo tanıklardan ve yalan dolu MASAK raporlarından ibaret bir soruşturma sadece adaletin haysiyetini yargılar” dedi.

Pehlivan, “Bilinmeli ki fısıltılardan, ezber sözlerden, senaryo tanıklardan ve yalan dolu MASAK raporlarından ibaret bir soruşturma sadece adaletin haysiyetini yargılar” ifadesini kullandı.