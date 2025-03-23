İmamoğlu’nun avukatı Pehlivan'dan açıklama
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ifadesinin ardından konuşan avukatı Mehmet Pehlivan, yürütülen soruşturmanın dayanaklarının gerçek dışı olduğunu belirterek, “Ezber sözlerle, kurgulanmış tanıklarla ve gerçekle ilgisi olmayan MASAK raporlarıyla açılan bir soruşturma, sadece yargının itibarsızlaştırılmasına hizmet eder” dedi.
Çarşamba gününden bu yana gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, İmamoğlu’nun savcılık ifadelerinin tamamlandığını belirterek, “Bilinmeli ki fısıltılardan, ezber sözlerden, senaryo tanıklardan ve yalan dolu MASAK raporlarından ibaret bir soruşturma sadece adaletin haysiyetini yargılar” dedi.
Pehlivan, “Bilinmeli ki fısıltılardan, ezber sözlerden, senaryo tanıklardan ve yalan dolu MASAK raporlarından ibaret bir soruşturma sadece adaletin haysiyetini yargılar” ifadesini kullandı.
Sayın Başkanımız İmamoğlu’nun savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılığın talebini bekliyoruz.— Mehmet Pehlivan (@mehmettpehlivan) March 22, 2025
Bilinmeli ki,
Fısıltılardan, ezber sözlerden, senaryo tanıklardan ve yalan dolu MASAK raporlarından ibaret bir soruşturma sadece adaletin haysiyetini yargılar.