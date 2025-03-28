İmamoğlu’nun avukatı Pehlivan: MASAK raporu gerçek dışı ve manipülatif

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Pehlivan, hakkında açılan soruşturmanın, Ekrem İmamoğlu adına yürütülen önceki soruşturmalarda avukatlık yapması nedeniyle açıldığını kaydetti. Pehlivan, İmamoğlu’nu savunduğu dosyalardaki avukatlık faaliyetini, “Hukuksuz yargı pratiğine karşı mücadele” olarak nitelendirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Pehlivan, hem kendisi hakkında hem de İmamoğlu hakkındaki soruşturmaların, “Hatalı, gerçek dışı raporlarla ve delillerle, dedikodu üzerine kurulu tanık beyanlarıyla yürütüldüğünü” söylendi.

REFORM VAKFI SORUSU

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, “Reform Vakfı ile herhangi bir ilişkiniz bulunmakta mıdır?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Reform Vakfı, avukatlığını yaptığım Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının kurduğu düşünce kuruluşudur. İstanbul Belediye Başkanı olarak 16 milyonun belediye başkanı olan İmamoğlu’nun avukatı olmam nedeniyle vakfa üye oldum. Söz konusu vakıf, yüzden fazla akademisyenin katkı sunduğu eğitim, sağlık ve toplumsal diğer sorunların çözümüne yönelik faaliyet göstermektedir."

"GERÇEĞİ YANSITMAYAN RAPOR"

Pehlivan, MASAK raporunda yer alan ve vakfa para gönderdiği bilgisini içeren tespite yönelik ise "Vakfın bağışçısıyım. Bahsetmiş olduğunuz 2,4 milyon TL’yi bağış olarak gönderdim" diye konuştu.

MASAK raporlarında yer alan ve Mehmet Ali Çalışkan’a 1,5 milyon TL gönderdiği iddiasını kapsayan iddiaları ise yalanlayan Pehlivan, şunları söyledi:

"Söz konusu raporda para transferi olarak belirtilen tespitlerin tamamı yalandır. Bu, gerçeği yansıtmayan raporlar ile yürütülen soruşturmalarla tutuklamalar gerçekleşmiştir. Bu raporu gerçeğe aykırı şekilde hazırlayan kişilerle ilgili, bugün gözaltında olmasaydım suç duyurusunda bulunacaktım. Çalışkan’a doğrudan gönderdiğim bir para transferi bulunmamaktadır."