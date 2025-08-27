İmamoğlu’nun avukatı Yılmaz: 32 yıllık hukukçuyum. Bu yaşıma kadar hiçbir haksız kazanç içerisinde olmadım

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun avukatlarından Nusret Yılmaz'ın savcılık sorgusundaki ifadesine ulaşıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı olan avukat Nusret Yılmaz’a “rüşvete aracılık etme” suçlaması yöneltildi. Yılmaz’ın savcılık ifadesinde, “Hakimlik dahil olmak üzere yaklaşık 32 yıllık hukukçuyum. Bu güne kadar yüzümü kızartacak herhangi bir eylem içerisinde bulunmamaya özen gösterdim... Bu yaşıma kadar hiçbir haksız kazanç içerisinde olmadım. Tarafıma yöneltmiş olduğunuz bu sorular çerçevesinde burada şüpheli değil en fazla tanık sıfatıyla beyanlarımın alınması gerektiğini düşünüyorum” dediği öğrenildi.

Yılmaz'a savcılıkta, iş insanı Emrullah Turanlı'nın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Yakup Öner’in iddialarıyla ilgili sorular sorulduğu ve Yılmaz'ın ise suçlamaları reddettiği öğrenildi. Yılmaz'ın şunları söylediği öğrenildi:

“Hakimlik dahil olmak üzere yaklaşık 32 yıllık hukukçuyum. Bu güne kadar yüzümü kızartacak herhangi bir eylem içerisinde bulunmamaya özen gösterdim. Bütün meseleye hukukçu hassasiyetiyle hak, hukuk ve nefaset ölçüsüyle yaklaştım. Gerek şahsımla gerek ailemle ilgili maddiyata yönelik bütün belgeleri, bütün bilgilere erişim sağlanabileceğini düşünüyorum. Bu yaşıma kadar hiçbir haksız kazanç içerisinde olmadım. Tarafıma yöneltmiş olduğunuz bu sorular çerçevesinde burada şüpheli değil en fazla tanık sıfatıyla beyanlarımın alınması gerektiğini düşünüyorum. Varsa üzerime atılı bir suçlama kesinlikle reddediyorum”

Yılmaz, imza ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilen ve ertesi gün gözaltına alınarak 23 Mart'ta tutuklanan Cumhuriyet Halk Partsi'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dr. Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, İBB’ye yönelik soruşturması kapsamında, memleketi Trabzon’da gözaltına alınmıştı. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne mevcutlu olarak getirilen Yılmaz, savcılık sorgusunun ardından imza ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Hakimlik, Yılmaz’ın talep gibi imza ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verirken dosya da savcılığa iade edilmişti.