İmamoğlu’nun bahsettiği bilirkişi hakkında zorla getirilme kararı

Gazeteciler Suat Toktaş, Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Seda Selek ve Serhan Asker’in yargılandığı davada Ekrem İmamoğlu’nun “maharetli bilirkişi, heybedeki turp” dediği bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın hakkında zorla getirme kararı verildi.

Medyascope'dan Furkan Karabay'ın haberine göre, gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Halk TV Koordinatörü Kürşad Oğuz, Halk TV sunucusu Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını açıkladığı bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın ile görüşmeyi yayınladığı gerekçesiyle yargılandığı davanın dördüncü duruşması, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Gazeteciler daha önce “yargı görevini yapanı etkileme” suçundan beraat etmişti.

“Kişiler arasındaki aleni konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” suçundan olan ise dosya ayrılmıştı.

Dördüncü duruşmada mahkemenin yeni hakimi, müşteki Satılmış Büyükcanayakın’ın dinlenmesi kanaatinde olduğunu, dosyada eksiklik bulunduğunu belirtti.

AVUKAT ERMANER: ''DOSYA SÜRÜNCEMEYE GİDİYOR”

Duruşmada savunma yapan Barış Pehlivan, tamamen gazetecilik saikiyle hareket ettiklerini, bilirkişi Büyükcanayakın’a söz hakkı tanıdığını, evrensel gazetecilik ilkelerine uyduğunu söyledi. Pehlivan, yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Pehlivan’ın avukatı Enes Ermaner, müşteki ismin dinlenilmesi gerektiğini, suçlamanın şikayete tabî olduğunu, müşteki şikayetinin ise soruşturma sonrasında dosyaya girdiğini belirtti.

Avukat Ermaner, dosyanın sürüncemeye gittiğine dikkat çekti. Ermaner, “Müştekinin kötü niyetiyle dosya sürüncemede bırakılıyor. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

“YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI BENİM İÇİN BİR CEZAYA DÖNÜŞTÜ”

Gazeteci Kürşad Oğuz, davanın üzerinden bir sene geçtiğini, suçlama konusu yapılan işin gazetecilik olduğunu söyledi. Oğuz, “Yurtdışı çıkış yasağı benim için bir cezaya dönüştü” diye konuştu.

Dosya kapsamında 34 gün tutuklu kalan Suat Toktaş savunmasında, “Yargılamanın konusu izinsiz ses kaydı yayınlama, Barış Pehlivan kendisini aradığında kendisini tanıtıyor. Bu şartlarda izinsiz ses kaydı olduğunu nasıl iddia edeceğiz. Dört duruşma geçti müşteki duruşmalara gelmedi. Tenezzül etmeyen bir şikayetçi ile karşı karşıyayız ve bu artık kötü niyettir” dedi.

Seda Selek’in avukatı Buse Şahin de müvekkili hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi. Savcı, eksik hususların giderilmesini ve sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, tüm sanıklar hakkındaki yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. Bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın’ın zorla getirilmesine de karar veren mahkeme, duruşmayı 13 Şubat saat 13:30’a erteledi.

GAZETECİLERE “BİLİRKİŞİ” DAVASI

Ekrem İmamoğlu, Satılmış Büyükcanayakın’ın, kendisi hakkındaki davalardan İBB kuruluşları ve iştiraklerindeki soruşturmalara, Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerini hedef alan operasyonlara bilirkişi olarak atandığını duyurmuştu.

İmamoğlu, “Evet Sayın Cumhurbaşkanı; sizde böyle maharetli bilirkişi Satılmış beyler oldukça, siz de binlerce bilirkişi arasından, nokta atış Satılmış Bey bilirkişisini bulan yargı mensupları oldukça, bir davanın öncesinde ya da yürüyen sürecin öncesinde, heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz” demişti.

İmamoğlu’nun adını açıkladığı bilirkişi ile yaptığı görüşmeyi yayınladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Barış Pehlivan, 28 Ocak akşamı Halk TV binasına gelen polisler tarafından gözaltına alınmıştı. Aynı akşam Halk TV programcıları Seda Selek ve Serhan Asker hakkında da gözaltı kararı verilmişti.

“Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması” ve “Yargı görevini yapanı etkileme” iddiası üzerine terör bürosunda savcıya ifade veren Seda Selek ve Serhan Asker adli kontrol ile serbest bırakılmış; Pehlivan, Oğuz ve Toktaş ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Toktaş, “kaçma, saklanma ve delilleri yok etme şüphesi görüldüğü” iddiasıyla tutuklanmıştı. Pehlivan ile Oğuz, 3 gün karakolda imza ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.

İDDİANAMEDEN NOTLAR

İddianamede, Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz hakkında “kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yargı görevini yapanı etkileme, kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması” suçundan 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Suat Toktaş ile adli kontrolle serbest bırakılan Seda Selek ve Serhan Asker’e “Kayda alınan konuşmaların basın yayın yoluyla yayınlanması, Yargı Görevini Yapanı Etkileme” suçundan 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede, bilirkişi Canayakın’ın müşteki olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifade de yer almıştı.

Canayakın, “Bugüne kadar yapmış olduğum bilirkişilikler nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşamadım ancak 27/01/2025 günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarıyla bir anda çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medyada ismim yayınlandı ve bir karalama kampanyasına maruz kaldım” demişti.

Hiçbir şekilde hukuksuz işlere imza atmadığını savunan Büyükcanayakın, bugüne kadar CHP’li belediyelere ilişkin 24 dosyanın soruşturma veya kovuşturma aşamalarında bilirkişi olarak görev yaptığını söylemişti.