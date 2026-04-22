İmamoğlu’nun diploma davasına bakan hakim Bursa’ya gönderildi iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında istinaf mahkemesi başkanının Bursa'ya gönderildiğini açıkladı.

CHP'li Ali Mahir Başarır, Ataşehir Belediye Başkanı ve 18 kişinin tutuklanmasının ardından Halk TV'ye konuştu.

CHP'li belediyelere yapılan operasyonlara tepki gösteren Başarır, "Onların elindeki deliller sordukları sorular kadar" dedi.

İSTİNAFIN MAHKEME BAŞKANI BURSA'YA GÖNDERİLDİ

Başarır Halk TV'de yaptığı konuşmada İmamoğlu'nun diploma davasına bakan istinaf mahkemesinin başkanının Bursa'ya gönderildiğini ifade etti.

Başarır, "Diploma davası, üst mahkeme kararı verecek. Mahkeme başkanının Bursa'ya gönderildiğini, yolladığını daha yeni öğreniyorum. İlk kez söylüyorum. Neden?

Kararı garantiye almak istiyorlar. Olacak şey değil. Niye? Yani istinaf mahkemesi karar verecek. İstinaf Mahkemesi'nin başkanını soruyorum buradan HSK'ya. Var mı böyle bir karar? HAlkk TV aracılığıyla soruyorum. Diploma davasının üst mahkemede görüleceği mahkeme başkanını, Bursa'ya yolladınız mı? Niye yolladınız? Neden?" şeklinde konuştu.

"BU DAKİKADAN SONRA CHP'NİN SORUNU DEĞİLDİR"

Başarır, bu sorunların artık CHP'nin değil Türkiye'nin sorunu olduğunu söyledi:

"Türkiye'de hukuk askıya alınmıştır. Bu dakikadan sonra. Artık başka bir noktadadır ülke. Seçilmişlerin ve millet iradesinin hiç bir önemi kalmamıştır. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile sorunu değildir bu dakikadan sonra.

Bu millet, bu 86 milyonun demokrasisi sorunludur ve hepimiz bir sınav veriyoruz bak. 86 milyon olarak. Öyle olanlar ki, o onu demiş, bu bunu demiş, bunu duyduk. Herkes alınır. Burada MASAK raporuna bakarsın. Burada eğer ki bir kamera görüntüsü varsa, burada telefon kayıtlarını dinlemelerinde belediye başkanımızla ilgili somut bir delil varsa, bunları ortaya koyabiliyorsan.

Her şey konuşulur. Bunların hiç birisi yok. Bunların hiç birisi yok. Bu dakikadan sonra herkes ifade verecek, herkes tutuklanabilir bu ülkede. Yazık. Gerçekten çok yazık."