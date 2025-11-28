İmamoğlu’nun diploma davasında sürpriz hakim değişikliği!

Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesi üzerine açılan ceza davasında üçüncü duruşma öncesi dikkat çekici bir görev değişikliği yaşandı.

İlk duruşmalara bakan hâkim, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Kahramanmaraş’a atanırken, 8 Aralık’ta yapılacak duruşmayı İstanbul 11. Ağır Ceza Üye Hâkimi yönetecek.

İSTANBUL'DAN MARAŞ'A GÖNDERİLDİ

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında hâkim değişikliği gündem yarattı.

T24’ün haberine göre, İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın SEGBİS ile duruşmaya bağlanmasına karar veren, ikinci duruşma öncesinde ise kendisi izindeyken mahkeme salonunun “küçük salona” alınması tartışmasıyla gündeme gelen ancak "Ben izindeyken karar aldılar, mağduriyeti ben yaratmadım" diyen hâkim, HSK’nın son kararnamesiyle İstanbul 59. Asliye Ceza Hakimliği’nden Kahramanmaraş 13. Asliye Ceza Hâkimliği’ne atandı.

SARAL BAKANLIĞA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

İki celse arasında Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral’ın, duruşmada çekilen “fotoğraf” üzerinden hâkimi ve uygulamayı eleştiren açıklamaları ile Adalet Bakanlığı’na yaptığı “çağrı” da dikkat çekmişti.

Bu atama sonrası yeni görevlendirilen İstanbul 11. Ağır Ceza Üye Hâkimi, 8 Aralık’ta görülecek duruşmayı yönetecek.

Böylece İmamoğlu hakkındaki diploma davası yeni bir yargıçla devam edecek.